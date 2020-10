Cena di protesta contro il DPCM: in 90 al ristorante. Arriva la polizia. Il titolare: “Non chiudo” (Di martedì 27 ottobre 2020) Cena di protesta a Pesaro per manifestare contro il DPCM che impone la chiusura dei ristoranti alle 18. Il noto locale “La Macelleria” ha ospitato circa 90 persone in violazione del provvedimento ministeriale. La polizia ha fatto immediatamente irruzione nell’attività commerciale non appena appresa la notizia. Pesaro, Cena di “protesta”: in 90 a tavola: Arriva … L'articolo Cena di protesta contro il DPCM: in 90 al ristorante. Arriva la polizia. Il titolare: “Non chiudo” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 27 ottobre 2020)dia Pesaro per manifestareilche impone la chiusura dei ristoranti alle 18. Il noto locale “La Macelleria” ha ospitato circa 90 persone in violazione del provvedimento ministeriale. Laha fatto immediatamente irruzione nell’attività commerciale non appena appresa la notizia. Pesaro,di “”: in 90 a tavola:… L'articolodiil: in 90 alla. Il: “Non chiudo” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

