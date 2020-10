Castrovilli trascinatore | la Fiorentina ha trovato la sua stella

(Di martedì 27 ottobre 2020) Continuità, classe e duttilità:in quest’inizio di campionato ha dimostrato di essere tra i centrocampisti più interessanti della Serie A Quella 10 sulle spalle, che un tempo era di Antognoni, rappresenta sicuramente una grande responsabilità e una fiducia da parte della società che Gaetanosta dimostrando di meritare. A 23 anni, il centrocampista è ormai un punto di riferimento nelladi Iachini ma anche nelle gerarchie di Mancini in Nazionale. La continuità messa in campo con 5 partite giocate e 4 gol messi a segno fanno riflettere sull’esplosione del ragazzo di Canosa di Puglia. Una scommessa vinta dalla società viola e da Corvino che lo scoprì nelle giovanili del Bari. Poi, nel 2019, su indicazioni dell’allora ...

E per questo proprio il presidente Rocco Commisso ha chiarito che non esiste nessun piano per la cessione di Castrovilli, giocatore che anche nell’ultima sfida di campionato contro l’Udinese è stato ...Non sembra arrestarsi il magic momento di Gaetano Castrovilli, autentico trascinatore della Fiorentina di inizio stagione.