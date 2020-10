Cassa depositi e prestiti ci riprova. Domani una nuova offerta per Autostrade. L’Ad Palermo vuol tentare sino alla fine. Mentre i Benetton giocano col fuoco (Di martedì 27 ottobre 2020) Cassa depositi e prestiti (Cdp) non vuole lasciare inesplorata alcuna strada per arrivare a una definizione condivisa del dossier Autostrade e il passaggio della quota dell’88,06% in mano ad Atlantia (la holding dei Benetton) a una cordata composta dalla stessa Cassa con i Fondi Macquarie e Blackstone. Per questo fino a ieri sera si è lavorato alla presentazione della nuova offerta da fare arrivare oggi, data di scadenza del termine posto dal Cda di Atlantia, resosi indisponibile a posticipare l’assemblea dei soci di fine mese e dunque il gran rifiuto a vendere, nonostante il crollo del ponte di Genova, le inchieste in corso, la precisa richiesta del Governo di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 ottobre 2020)(Cdp) none lasciare inesplorata alcuna strada per arrivare a una definizione condivisa del dossiere il passaggio della quota dell’88,06% in mano ad Atlantia (la holding dei) a una cordata composta dstessacon i Fondi Macquarie e Blackstone. Per questo fino a ieri sera si è lavoratopresentazione dellada fare arrivare oggi, data di scadenza del termine posto dal Cda di Atlantia, resosi indisponibile a posticipare l’assemblea dei soci dimese e dunque il gran rifiuto a vendere, nonostante il crollo del ponte di Genova, le inchieste in corso, la precisa richiesta del Governo di ...

