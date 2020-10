‘Cartellino rosso a Conte’ | manifestazioni di protesta a Roma | disordini e tensioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Grande successo per la manifestazione “Cartellinoa Conte” organizzata questo pomeriggio alle 17 a Piazza Cavour a difesa delle tante categorie commerciali colpite dai Dpcm del premier Conte. Oltre ottocento persone si sono radunate in piazza pacificamente, anche grazie all’ottima collaborazione con le forze di Polizia. In Piazza Cavour erano presenti anche rappresentanti delle forze politiche di opposizione. Il corteo si è poi spostato verso piazza del Popolo dove è terminata, sempre nel pieno rispetto delle regole, la mobilitazione alle ore 19 in punto. A quel punto tutti i nostri manifestanti si sono allontanati dalla piazza. “Gli organizzatori – spiegano – prendono totalmente e inequivocabilmente le distanze da quanto avvenuto sul posto dopo circa un’ora dalla fine del nostro corteo”. ...