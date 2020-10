Caro ministro Franceschini | a volte il silenzio è migliore di certe parole

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 ottobre 2020) Il Titanic affonda, ma l’orchestra a bordo continua a suonare. Le bombe tedesche bombardano Londra nella Seconda Guerra Mondiale, ma c’è un teatro che non chiude, che continua gli spettacoli (c’è anche un film che ne racconta la storia). Con questo voglio solo dire che con la cultura magari non si mangia, ma di certo si resiste, perché la cultura è intrinseca all’essere umano, ne è l’espressione più forte, più dirompente di resistenza, quando (s’intende) questa resistenza può ancora essere fatta, quando resistere con la cultura non è un atto da irresponsabili. Ecco, per ildella cultura Dariosiamo a questo punto: protestare perché i cinema, i teatri, le sale concerti sono stati chiusi è da irresponsabili, da gente che ...