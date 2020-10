Cardi B contro i razzisti per i quali «le rapper nere svalutano le Birkin di Hermès»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 27 ottobre 2020) Tra le borse più esclusive e costose della storia della moda c’è senza dubbio la celebre Birkin di Hermès, che prende il nome da una delle intramontabili icone di stile, Jane Birkin. Il costo minimo di questo osannato oggetto del desiderio si aggira attorno ai 7mila euro, e per acquistarne un esemplare non è sufficiente disporre di questa somma di denaro: si viene inseriti in una vera e propria lista d’attesa, che potrebbe durare anche… tutta la vita. Come si può immaginare, per le celebrity non valgono le stesse regole, e alcune star hanno la fortuna – in tutti i sensi – di avere addirittura la loro personale collezione di Birkin.