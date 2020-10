Caos Covid, il bimbo è ancora positivo, ma la Asl lo rimanda a scuola: “Ha una bassa carica virale” (Di martedì 27 ottobre 2020) Il bimbo è ancora positivo al Covid, ma la Asl lo fa tornare a scuola. “Ha una bassa carica virale”, è stata la giustificazione, che però non ha convinto le altre mamme della classe. Alcune, preoccupate, hanno deciso di non mandare i loro di figli a scuola; altre hanno protestato, ricordando che sul ruolo degli asintomatici nella trasmissione del coronavirus c’è una grande confusione e non si riescono ad avere indicazioni chiare. Insomma, in questa scuola elementare di Pisa è il Caos. Il bimbo positivo al Covid può tornare a scuola Il bambino ha avuto il via libera della Asl a tornare in classe ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 ottobre 2020) Ilal, ma la Asl lo fa tornare a. “Ha unavirale”, è stata la giustificazione, che però non ha convinto le altre mamme della classe. Alcune, preoccupate, hanno deciso di non mandare i loro di figli a; altre hanno protestato, ricordando che sul ruolo degli asintomatici nella trasmissione del coronavirus c’è una grande confusione e non si riescono ad avere indicazioni chiare. Insomma, in questaelementare di Pisa è il. Ilalpuò tornare aIl bambino ha avuto il via libera della Asl a tornare in classe ...

Elena Bonetti: "La didattica a distanza è insostenibile. Auspico sia il più breve possibile"

Per le scuole deve esserci un canale sanitario dedicato per tamponi veloci, in modo da evitare il caos e le code con cui oggi le famiglie ... dato che non considera ancora gli effetti peggiori del ...

