Cannabis | il diritto alla salute senza Speranza

Walter De Benedetto ha 49 anni e da 35 soffre di artrite reumatoide. Ma a definirlo, più della sua malattia, è il suo coraggio, perché Walter ha fatto ciò che nessuno dovrebbe mai essere costretto a fare: rendere pubblica e mostrare la propria sofferenza. Per farne uno strumento di lotta, per il proprio diritto alle cure e per quello di migliaia di altri pazienti. La sua è una malattia infiammatoria cronica autoimmune che colpisce le articolazioni portando progressivamente a una … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Il digiuno a staffetta in dialogo con le istituzioni contro i passi indietro sulla cannabis ha raccolto in pochi giorni l’adesione di oltre 180 cittadini. Promosso dall’Associazione Luca Coscioni e Fo ...

