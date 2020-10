Campionato Serie A: il punto sulla partenza delle milanesi (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl Campionato di Serie A deve ancora ingranare, ma sono diverse le forze in campo che potrebbero sovvertire i pronostici e far scoprire agli amanti del pallone valori inaspettati rispetto a quelli dell’anno scorso. In particolare, Inter e Milan sono migliorate non poco negli ultimi tempi. Per parecchi anni sia i nerazzurri sia i rossoneri hanno incontrato non poche difficoltà a imporsi in Europa ed entrambe le società milanesi hanno vissuto dei cambi di proprietà. Oggi, però, le due compagini meneghine sono pronte a riprendersi i più importanti palcoscenici del calcio. Nell’ultima stagione la squadra italiana che ha raccolto più soddisfazioni in ambito internazionale è stata proprio l’Inter, finalista in Europa League contro il Siviglia. Il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIldiA deve ancora ingranare, ma sono diverse le forze in campo che potrebbero sovvertire i pronostici e far scoprire agli amanti del pallone valori inaspettati rispetto a quelli dell’anno scorso. In particolare, Inter e Milan sono migliorate non poco negli ultimi tempi. Per parecchi anni sia i nerazzurri sia i rossoneri hanno incontrato non poche difficoltà a imporsi in Europa ed entrambe le societàhanno vissuto dei cambi di proprietà. Oggi, però, le due compagini meneghine sono pronte a riprendersi i più importanti palcoscenici del calcio. Nell’ultima stagione la squadra italiana che ha raccolto più soddisfazioni in ambito internazionale è stata proprio l’Inter, finalista in Europa League contro il Siviglia. Il ...

Sarà perché sono cresciuto nell'unica provincia che ha visto una stracittadina in serie A, Verona, (e non me ne vogliano i modenesi, ma Carpi e Sassuolo non appartengono alla città) ma il calcio di ...

CREMA (27 ottobre 2020) - Serie D, salta il recupero in programma domani tra Caravaggio ... indetto dalla Lnd tra le società per decidere la prosecuzione o meno del campionato.

