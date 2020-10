Calciomercato Juventus: mirino puntato sul crack del Genoa (Di martedì 27 ottobre 2020) La Juventus è sempre attenta al mercato italiano e, ormai da anni, cerca di bloccare i prospetti migliori che la nostra nazione può offrire. Era successo in passato con Berardi e Zaza del Sassuolo ad esempio, e anche con lo stesso Genoa la Juve aveva chiuso l’ingaggio di Sturaro, all’epoca 21enne e con la speranza di un futuro promettente davanti. Anche stavolta ad aver attirato le attenzioni di Paratici sarebbe stato un giovane centrocampista del Grifone, protagonista di questo inizio di campionato dei rossoblù. LEGGI ANCHE: Mercato Juventus, offerta Real Madrid per Dybala: è uno scambio LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, anche il Milan in corsa per Sergio Ramos: gli sviluppi Nicolò Rovella, centrocampista del ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Laè sempre attenta al mercato italiano e, ormai da anni, cerca di bloccare i prospetti migliori che la nostra nazione può offrire. Era successo in passato con Berardi e Zaza del Sassuolo ad esempio, e anche con lo stessola Juve aveva chiuso l’ingaggio di Sturaro, all’epoca 21enne e con la speranza di un futuro promettente davanti. Anche stavolta ad aver attirato le attenzioni di Paratici sarebbe stato un giovane centrocampista del Grifone, protagonista di questo inizio di campionato dei rossoblù. LEGGI ANCHE: Mercato, offerta Real Madrid per Dybala: è uno scambio LEGGI ANCHE:, anche il Milan in corsa per Sergio Ramos: gli sviluppi Nicolò Rovella, centrocampista del ...

