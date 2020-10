Calciomercato Juventus e Inter | sfida per il gioiello | confermata anticipazione CM IT

(Di martedì 27 ottobre 2020) ...anticipato da.it, c'è anche Nicolò Rovella del Genoa. Il talentuoso centrocampista rossoblù è in scadenza di contratto al termine della stagione e come confermato anche dalla 'Gazzetta ...

calciomercatoit : ?? #Juventus e #Inter sul talento del #Genoa: nel mirino #Rovella ?? #CMITmercato - PSG24hours : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus - #Zidane chiamato dal #PSG ?? #CMITmercato - calciomercatoit : ?? #Juventus - #Zidane chiamato dal #PSG ?? #CMITmercato - Eurosport_IT : L'edicola del #27ottobre ???? #Dybala | #Griezmann - infoitsport : Calciomercato Juventus: idea Lovato, Paratici convinto -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

La Juventus di Pirlo però gioca ancora sottovoce ... Ciò non toglie che gli attacchi che l’azzurro riceve sui social siano indegni di un calcio civile: è una deriva che andrebbe arginata. Metti mi ...TORINO - Dejan Kulusevski è imprescindibile per questa Juventus. Pirlo non può fare a meno del suo talento e della sua creatività, soprattutto se manca Cristiano Ronaldo e se Paulo Dybala non è ancora ...