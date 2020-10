Calcio femminile, Italia-Danimarca 1-3: qualificazioni Europei 2021, le azzurre crollano in casa. Il cammino si complica (Di martedì 27 ottobre 2020) L’Italia è stata sconfitta dalla Danimarca per 3-1 nelle qualificazioni agli Europei 2021 di Calcio femminile. Allo Stadio Carlo Castellani di Empoli le azzurre si sono dovute arrendere nettamente alla compagine nordica, dopo essere andate subito in svantaggio e aver chiuso il primo tempo sotto 0-2. Lo 0-3 in avvio di ripresa ha gelato definitivamente le padrone di casa, brave comunque a segnare il gol della bandiera con Giacinti. Le ragazze di Milena Bertolini sono così incappate nella prima sconfitta dopo aver infilato sette vittorie consecutive e dicono praticamente addio al sogno di concludere il girone al primo posto. La nostra Nazionale è ora seconda in classifica a sei punti di distacco dalla capolista ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) L’è stata sconfitta dallaper 3-1 nelleaglidi. Allo Stadio Carlo Castellani di Empoli lesi sono dovute arrendere nettamente alla compagine nordica, dopo essere andate subito in svantaggio e aver chiuso il primo tempo sotto 0-2. Lo 0-3 in avvio di ripresa ha gelato definitivamente le padrone di, brave comunque a segnare il gol della bandiera con Giacinti. Le ragazze di Milena Bertolini sono così incappate nella prima sconfitta dopo aver infilato sette vittorie consecutive e dicono praticamente addio al sogno di concludere il girone al primo posto. La nostra Nazionale è ora seconda in classifica a sei punti di distacco dalla capolista ...

