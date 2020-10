Calcio | Coppa Italia 2021 | terzo turno Sampdoria | Bologna e Virtus Entella passano il turno

Leggi su oasport

(Di martedì 27 ottobre 2020) Oggi pomeriggio si sono giocate tre partite valide per ildella2020-di. Laha sconfitto la Salernitana per 1-0 (gol di La Gumina al 55′ su assist di Verre) e si è così qualificata ai sedicesimi di finale, dove incrocerà la vincente di Genoa-Catanzaro (possibile dunque un Derby della Lanterna). Ilha invece regolato la Reggina per 2-0, gli emiliani si sono imposti grazie al micidiale uno-due di Vignato e Orsolini tra 70′ e 73′: ora i felsinei se la dovranno vedere contro la vincente di Spezia-Cittadella al quarto. Laha battuto il Pisa per 3-1: Mancosu apre ...