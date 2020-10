Calcio, Champions League 2020-2021: sfida Ronaldo-Messi appesa al tampone, Bruges-Lazio e l’incubo Covid-19 (Di martedì 27 ottobre 2020) Il mercoledì sera di Champions League 2020-2021 di Calcio bussa alla porta, ma la pandemia globale fa sentire i suoi effetti in termini di contagi e di problemi di vario genere. La massima competizione continentale per club procede, ma non è facile trovare la giusta concentrazione in un questa difficile convivenza con il famigerato Coronavirus. In casa Italia, saranno Juventus e Lazio a calcare i campi da gioco e non mancheranno di certo le emozioni. Vigilia di dubbi in casa bianconera che, domani sera (ore 21.00), affronterà il Barcellona di Leo Messi per la seconda giornata del Gruppo G. Nella rifinitura guidata dal tecnico Andrea Pirlo fari puntati sul reparto difensivo: Leonardo Bonucci ha svolto un lavoro personalizzato, mentre niente da fare ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) Il mercoledì sera didibussa alla porta, ma la pandemia globale fa sentire i suoi effetti in termini di contagi e di problemi di vario genere. La massima competizione continentale per club procede, ma non è facile trovare la giusta concentrazione in un questa difficile convivenza con il famigerato Coronavirus. In casa Italia, saranno Juventus ea calcare i campi da gioco e non mancheranno di certo le emozioni. Vigilia di dubbi in casa bianconera che, domani sera (ore 21.00), affronterà il Barcellona di Leoper la seconda giornata del Gruppo G. Nella rifinitura guidata dal tecnico Andrea Pirlo fari puntati sul reparto difensivo: Leonardo Bonucci ha svolto un lavoro personalizzato, mentre niente da fare ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Champions Champions League su Amazon: rivoluzione del calcio in tv Corriere dello Sport CALCIO, BASAKSEHIR; PRESIDENTE: PSG E SUO STAFF SONO NOSTRI AMICI

"Il PSG e mister Nasser sono amici": è con queste parole che il presidente del club turco Basaksehir ha provato martedì a calmare gli animi, alla vigilia della sfida di Champions contro il Paris ...

