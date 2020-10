Calcio: Cagliari, turnover in Coppa Italia con la Cremonese (Di martedì 27 ottobre 2020) ANSA, - Cagliari, 27 OTT - Cagliari in Coppa Italia contro la Cremonese domani alla Sardegna Arena per non perdere il gusto della vittoria dopo due successi consecutivi. Fischio d'inizio alle 14.30. E ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 ottobre 2020) ANSA, -, 27 OTT -incontro ladomani alla Sardegna Arena per non perdere il gusto della vittoria dopo due successi consecutivi. Fischio d'inizio alle 14.30. E ...

Gazzetta_it : #Marin: 'All'#Ajax non è andata, #Cagliari il posto giusto. #Pirlo il mio modello' - apetrazzuolo : CAGLIARI - Turnover in Coppa Italia con la Cremonese - sportface2016 : #CagliariCremonese: i 22 convocati di #DiFrancesco per il terzo turno di #CoppaItalia - cagliaripad : Calcio, Coppa Italia: Cagliari contro la Cremonese mercoledì 28 ottobre - UnioneSarda : #Sardegna - Il #Cagliari si allena in vista della Cremonese, Luvumbo ko -