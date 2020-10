«Bride» | Scarlett Johansson sposa per Apple Tv

Leggi su vanityfair

(Di martedì 27 ottobre 2020) Non una riproduzione fedele dell’originale, ma una sua rilettura. Scarlett Johansson, che con Apple Tv ha deciso di prendere parte ad un progetto noto come Bride, ha spiegato come la pellicola sia ispirata al capolavoro di James Whale, che nel 1935 ha diretto La moglie di Frankenstein. «È arrivato il momento che la sposa esca dalla sua controparte maschile e abbia la sua avventura. Siamo tutti entusiasti di poter emancipare questa classica antieroina e rianimare la sua storia per riflettere il cambiamento che vediamo oggi», ha spiegato la Johansson, descrivendo la pellicola come una mescolanza di genere horror e fantascientifico.