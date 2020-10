Brasile: il governatore annuncia l’arrivo del vaccino dalla Cina (Di martedì 27 ottobre 2020) Il governatore di San Paolo, Joao Doria, annuncia l’imminente arrivo di 6 milioni di dosi di vaccino Tutto pronto dalla Cina: entro la settimana, in Brasile arriveranno 6 milioni di dosi di vaccino anti Covid19; ad annunciarlo il governatore di San Paolo, Joao Doria, che ha firmato un accordo con la Sinovac, il laboratorio cinese … L'articolo Brasile: il governatore annuncia l’arrivo del vaccino dalla Cina proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 27 ottobre 2020) Ildi San Paolo, Joao Doria,l’imminente arrivo di 6 milioni di dosi diTutto pronto: entro la settimana, inarriveranno 6 milioni di dosi dianti Covid19; adrlo ildi San Paolo, Joao Doria, che ha firmato un accordo con la Sinovac, il laboratorio cinese … L'articolo: ill’arrivo delproviene da YesLife.it.

La rivelazione è stata fatta da Joao Doria, governatore dello Stato di San Paolo, che è una delle aree più colpite del Brasile. Doria dice che sono in arrivo 6 milioni di pezzi prodotti da Sinovac, un ...

Mentre nel Paese i decessi causati dal coronavirus sono arrivati a quota 157mila, sebbene con una media giornaliera in discesa, e mentre il numero di contagiati sfiora i 5,4 milioni, ...

