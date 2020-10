BPER Banca, a Ilaria Ferrari il Premio di Studio “Guido Monzani” 2020 (Di martedì 27 ottobre 2020) (Modena 27 ottobre 2020) - Modena, 27 ottobre 2020 - Si è chiusa ieri, con una cerimonia online, l'edizione 2020 del Premio di Studio “Guido Monzani”, dedicato alla memoria dell'ex direttore generale dell'Istituto, e destinato ai laureati magistrali nell'Ateneo Unimore, autori di tesi in ambito Bancario e finanziario discusse tra giugno 2019 e giugno 2020. La vincitrice di quest'anno è Ilaria Ferrari di Parma, che ha ricevuto da BPER Banca un Premio del valore di 2.750 euro. La dott.ssa Ferrari ha discusso la tesi dal titolo: “Previdenza privata individuale in Italia: fattori di domanda e di offerta”, con relatore il prof. Giuseppe ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 ottobre 2020) (Modena 27 ottobre) - Modena, 27 ottobre- Si è chiusa ieri, con una cerimonia online, l'edizionedeldi“Guido Monzani”, dedicato alla memoria dell'ex direttore generale dell'Istituto, e destinato ai laureati magistrali nell'Ateneo Unimore, autori di tesi in ambitorio e finanziario discusse tra giugno 2019 e giugno. La vincitrice di quest'anno èdi Parma, che ha ricevuto daundel valore di 2.750 euro. La dott.ssaha discusso la tesi dal titolo: “Previdenza privata individuale in Italia: fattori di domanda e di offerta”, con relatore il prof. Giuseppe ...

SalesforceITA : RT @CMIMagazine1: BPER Banca sceglie Salesforce per la sua digital innovation - imagoemmebi : ?? | +2 | DATA MONITORING Più che una vera e propria #newsroom abbiamo un approccio alla creatività che passa per l… - infoiteconomia : Bper Banca, via all'aumento di capitale - infoiteconomia : BPER Banca: chiuso l'aumento di capitale, che fare con le azioni? - romeomoretti77 : @Striscia visto che devo trovare i miei soldi ma la banca prima vuole avvocato e poi fa la gnorri la carispaq aq e… -