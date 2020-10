Bonus mobili, ecco come richiederlo (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Bonus mobili con detrazione del 50%: l’economista Gianni Lepre ci spiega chi può chiederlo e come utilizzarlo. abr/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 ottobre 2020) Ilcon detrazione del 50%: l’economista Gianni Lepre ci spiega chi può chiederlo eutilizzarlo. abr/red su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Bonus mobili, ecco come richiederlo - FiscoSette : Il Superbonus 110% mi dà diritto anche al bonus mobili? - brasilmente : @MadameA02 In questo caso sembra aver ragione il commerciante, a patto che l'acquisto avvenga dopo l'inizio dei lav… - RossellaRome : @MadameA02 @VinFuoco1967 Sì, ma ancora non ho capito se è inserita in una ristrutturazione o se fa parte dei 10.000… - RossellaRome : @VinFuoco1967 @MadameA02 Basta leggere le nostre guide fiscali, sia sulle ristrutturazioni che sul bonus mobili. -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus mobili Bonus mobili ed elettrodomestici 2021, proroga in Legge di Bilancio The Italian Times Nuovi lavori avviati nel 2020, possibile il bonus mobili per chi ne ha già usufruito negli anni precedenti?

i Consigli.it sceglie e raccomanda in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online o tramite la consulenza di esperti. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno ...

Bonus verde anche per il 2021: spese detraibili, limiti e modalità di utilizzo

Si potrà godere del bonus verde anche per le spese fatte nel 2021 con le stesse regole già in vigore Troverà spazio nella Legge di bilancio 2021 anche la proroga del c.d. bonus verde. Lo si apprende d ...

i Consigli.it sceglie e raccomanda in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online o tramite la consulenza di esperti. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno ...Si potrà godere del bonus verde anche per le spese fatte nel 2021 con le stesse regole già in vigore Troverà spazio nella Legge di bilancio 2021 anche la proroga del c.d. bonus verde. Lo si apprende d ...