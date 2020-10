Bonus Covid | ultime al 27 ottobre | 600 o 1000 euro? Il governo studia soluzioni

Leggi su pensionipertutti

(Di martedì 27 ottobre 2020) L’ultimo Dpcm varato in data 24ha stretto le maglie per diverse categorie di lavoratori, l’obiettivo dichiarato dale dallo stesso premier Giuseppe Conte é quello di evitare un lockdown generalizzato cercando di ‘fermare’, per ora, i servizi non strettamente necessari -piscine, palestre, teatri, cinema, riduzione orari anche per i ristoratori- al fine di contenere la seconda ondata della pandemia che sta affliggendo l’Italia e non solo. Il19 é tornato prepotentemente, i casi sono in netto rialzo e l’esecutivo cerca di salvare dal baratro un’economia già fortemente provata dalla precedente chiusura generalizzata. Il problema di cui lo stesso Conte é conscio é che determinate categorie di lavoratori rischiano, lavorando in quei settori ...