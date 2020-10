Bonus Covid | sul sito internet dell’Inps tutte le notizie per fruire dell’indennità

(Di martedì 27 ottobre 2020) Il servizio dedicato alpermette di inoltrare domande per accedere alle indennità predisposte in favore dei lavoratori, anche autonomi, le cui attività risentano dell’emergenza economica e sociale derivante dalla pandemia.

La misura di sostegno economico al reddito, introdotta dal decreto-legge 104/2020, prevede l'erogazione di un bonus onnicomprensivo pari a 1.000 euro. Chi ha già beneficiato di indennità Covid-19 e ...