Bonus Befana | addio al rimborso 2021 | cosa cambia nel dl rilancio

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 27 ottobre 2020) Sappiamo che il decretoconsiste in un articolato pacchetto di misure a favore di privati, artigiani, commercianti, liberi professionisti ed imprese. Tra tali misure troviamo, ad esempio, contributi a fondo perduto, sconti sugli affitti per le imprese e lo sconto sulle bollette elettriche. D’altra parte però, per poter attuare tutti le tutele previste, occorrono risorse finanziarie ingenti e il Governo, per far fronte alla raccolta di quanto necessario per finanziare il decreto, ha deciso di utilizzare anche il, di cui si è parlato diffusamente qualche mese fa. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più sulle nuove regole ristoranti causa coronavirus ed a quanto ammontano le sanzioni, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google ...