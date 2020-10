Bonucci pensa al Barça: “Corri, sorridi e sii positivo” (Di martedì 27 ottobre 2020) “Corri, sorridi e sii positivo”, così Loenardo Bonucci senza però riferirsi ai tamponi. Il difensore della Juve, in vista della rifinitura di oggi alla vigilia della gara di Champions League contro il Barcellona, attraverso twitter ha commentato il suo momento dopo lo stop muscolare contro il Verona che ha lasciato in apprensione Pirlo e tutto lo staff bianconero. Il difensore spera di farcela per poter scendere in campo dal primo minuto viste anche le assenze di Chiellini e de Ligt. Run, smile and be positive #LB19 #FinoAllaFine pic.twitter.com/nJZwzD7iBA — Leonardo Bonucci (@Bonucci leo19) October 27, 2020 Foto: twitter Bonucci L'articolo Bonucci pensa al Barça: “Corri, sorridi e sii positivo” ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 ottobre 2020) “Corri,e sii positivo”, così Loenardosenza però riferirsi ai tamponi. Il difensore della Juve, in vista della rifinitura di oggi alla vigilia della gara di Champions League contro il Barcellona, attraverso twitter ha commentato il suo momento dopo lo stop muscolare contro il Verona che ha lasciato in apprensione Pirlo e tutto lo staff bianconero. Il difensore spera di farcela per poter scendere in campo dal primo minuto viste anche le assenze di Chiellini e de Ligt. Run, smile and be positive #LB19 #FinoAllaFine pic.twitter.com/nJZwzD7iBA — Leonardo(@leo19) October 27, 2020 Foto: twitterL'articoloal Barça: “Corri,e sii positivo” ...

