Bonazzoli | «Voluto fortemente il Torino Giampaolo scrupoloso | Belotti…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 27 ottobre 2020) Federico, attaccante del, si è presentato ufficialmente in conferenza stampa: le sue dichiarazioni Federico, attaccante del, si è presentato ufficialmente in conferenza stampa. NUOVO INIZIO – «Volevo ringraziare, il direttore, il presidente e il mister e tutti coloro che mi hanno permesso di essere oggi qui. Per me è motivo di orgoglio poter vestire questa maglia e prometto che darò il massimo ogni volta che verrò chiamato in cause. A tutte le etichette che ho avuto in passato non ci penso più, non mi piace ripensarci. Per me questo è un nuovo inizio e voglio fare bene». EX SAMPDORIA – «Prima di venire qua ho parlato con Murru e Linetty, ma la mia decisione l’avevo già presa. Ho sempre avuto ...