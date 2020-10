Bologna | Mihajlovic | “Contento dei ragazzi Hanno fatto quello che avevo chiesto”

Leggi su sportface

(Di martedì 27 ottobre 2020) “Sapevamo di incontrare un avversario di livello, che in B non ha ancora perso una partita, e infatti specialmente nel primo tempo la gara è stata in equilibrio, poi con gli innesti della ripresa abbiamo avuto la meglio. Imi sono piaciuti,chechiesto loro”. Queste le parole di Sinisa, tecnico del, al termine della vittoria contro la Reggina nel terzo turno di Coppa Italia 2020/2021. “Un giudizio su Dominguez? Positivo, ha recuperato tanti palloni ed è stato importante -ha proseguito l’allenatore rossoblù – Da Costa è un portiere diverso da Skorupski, sappiamo che cosa ci possono dare entrambi, ognuno con le proprie qualità. Oggi Angelo ha svolto un ...