Bollettino Coronavirus del 27 Ottobre 2020 (Di martedì 27 ottobre 2020) In data 27 Ottobre l’incremento nazionale dei casi è +4,05% (ieri +3,23%) con 564.778 contagiati totali, 271.988 dimissioni/guarigioni (+3.362) e 37.700 deceduti (+221); 255.090 infezioni in corso (+18.406). Elaborati 177.398 tamponi (ieri 124.686); 21.994 positivi; rapporto positivi/tamponi 12,61% (ieri 13,64%). Ricoverati con sintomi +958 (13.955); terapie intensive +127 (1.411). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 5.035; Campania 2.761; Piemonte 2.458; Lazio 1.993; Toscana 1.823; Veneto 1.526; Emilia Romagna 1.413; Liguria 1.127; Sicilia 860; Puglia 611; Marche 380; Abruzzo 345; Umbria 314; P.A. Trento 257; P.A. Bolzano 242; Friuli 241. In Lombardia curva +3,18% (ieri +2,31%) con 29.960 tamponi (ieri 21.324) e 5.035 positivi; rapporto positivi/tamponi 16,8% (ieri 16,7%); 162.968 contagiati totali; ricoverati +256 (2.715); terapie intensive +29 (271); ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 ottobre 2020) In data 27l’incremento nazionale dei casi è +4,05% (ieri +3,23%) con 564.778 contagiati totali, 271.988 dimissioni/guarigioni (+3.362) e 37.700 deceduti (+221); 255.090 infezioni in corso (+18.406). Elaborati 177.398 tamponi (ieri 124.686); 21.994 positivi; rapporto positivi/tamponi 12,61% (ieri 13,64%). Ricoverati con sintomi +958 (13.955); terapie intensive +127 (1.411). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 5.035; Campania 2.761; Piemonte 2.458; Lazio 1.993; Toscana 1.823; Veneto 1.526; Emilia Romagna 1.413; Liguria 1.127; Sicilia 860; Puglia 611; Marche 380; Abruzzo 345; Umbria 314; P.A. Trento 257; P.A. Bolzano 242; Friuli 241. In Lombardia curva +3,18% (ieri +2,31%) con 29.960 tamponi (ieri 21.324) e 5.035 positivi; rapporto positivi/tamponi 16,8% (ieri 16,7%); 162.968 contagiati totali; ricoverati +256 (2.715); terapie intensive +29 (271); ...

