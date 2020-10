Bollettino Coronavirus 27 ottobre: 21.994 nuovi contagi. I dati regione per regione (Di martedì 27 ottobre 2020) Nel Bollettino nazionale sulla diffusione del Coronavirus aggiornato con i dati di oggi, martedì 27 ottobre 2020, leggiamo che il numero dei nuovi contagi è di 21.994 su 174.398 tampini e porta il totale dei casi in Italia dall’inizio della pandemia a 564.778. Gli altri dati significativi sono i seguenti: 255.090 attualmente positivi (+18.406 rispetto a ieri) +3.362 guariti +958 ricoveri +221 decessi +127 in terapia intensiva 1.411 ricoveri totali in terapia intensiva Bollettino Coronavirus 27 ottobre 2020: i numeri di ogni regione Andiamo a vedere regione per regione i numeri più importanti ... Leggi su blogo (Di martedì 27 ottobre 2020) Nelnazionale sulla diffusione delaggiornato con idi oggi, martedì 272020, leggiamo che il numero deiè di 21.994 su 174.398 tampini e porta il totale dei casi in Italia dall’inizio della pandemia a 564.778. Gli altrisignificativi sono i seguenti: 255.090 attualmente positivi (+18.406 rispetto a ieri) +3.362 guariti +958 ricoveri +221 decessi +127 in terapia intensiva 1.411 ricoveri totali in terapia intensiva272020: i numeri di ogniAndiamo a vedereperi numeri più importanti ...

