Bollettino Campania oggi | morti | contagi e guariti di martedì 27 ottobre

Ecco il bollettino dell’emergenza coronavirus in Campania aggiornato a martedì 27 ottobre 2020. Prosegue l’analisi della curva epidemiologica per la Regione Campania che, come di consueto, ha diramato ...Aumentano ancora i casi di coronavirus in Campania: sono 2.761 i nuovi contagi emersi dalle analisi di 14.781 tamponi nelle ultime 24 ore in regione. Di questi, 112 sono i sintomatici, mentre 2.649 ...