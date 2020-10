Biraghi: “La Fiorentina ha grandi obiettivi. Contento del rinnovo” (Di martedì 27 ottobre 2020) Cristiano Biraghi della Fiorentina ha parlato in conferenza stampa del suo rinnovo con i viola, rispondendo alle domande virtuali dei giornalisti. Queste le sue parole: “Penso che a livello di organico questa sia la Fiorentina più forte dove io abbia giocato, la più completa con un mix di esperienza e giovani di prospettiva. Bisogna trovare la giusta continuità e allenarci bene per assimilare i movimenti ed essere gruppo. Possiamo fare meglio”. Su Conte e l’Inter: “Conte è uno dei tecnici più preparati e forti che ci sono in Europa. Grazie a lui e l’Inter ho imparato tanto, cosa vuol dire giocare in Champions League e l’esperienza che ti porta dietro giocare certe partite. Spero di giocare anche con la Fiorentina gare del genere in ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 ottobre 2020) Cristianodellaha parlato in conferenza stampa del suo rinnovo con i viola, rispondendo alle domande virtuali dei giornalisti. Queste le sue parole: “Penso che a livello di organico questa sia lapiù forte dove io abbia giocato, la più completa con un mix di esperienza e giovani di prospettiva. Bisogna trovare la giusta continuità e allenarci bene per assimilare i movimenti ed essere gruppo. Possiamo fare meglio”. Su Conte e l’Inter: “Conte è uno dei tecnici più preparati e forti che ci sono in Europa. Grazie a lui e l’Inter ho imparato tanto, cosa vuol dire giocare in Champions League e l’esperienza che ti porta dietro giocare certe partite. Spero di giocare anche con lagare del genere in ...

Fichajes_futbol : Oficial | La Fiorentina blinda a Cristiano Biraghi - Cucciolina96251 : RT @RaimondoDM: ???? #Biraghi pilastro della #Fiorentina dopo la stagione in prestito all'#Inter: ha rinnovato fino a giugno 2024. @TuttoMe… - NeroAzzurro20 : @MazelliSofia è una questione di dimensione: la fiorentina di oggi è giusta per lui. non rimpiangete biraghi per favore. - MazelliSofia : Biraghi rinnova con la viola fino al 2024???? solo da noi faceva caca - FiloBarige993 : RT @AffariDiCalcio: Ufficiale: Cristiano #Biraghi ha rinnovato il contratto con la @acffiorentina fino al 2024 ? -

Ultime Notizie dalla rete : Biraghi “La SNAI – Nations League, quote tutte azzurre Italia avanti in Polonia e nella caccia al 1° posto Fortune Italia