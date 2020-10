Biennale di Venezia | Alberto Barbera confermato per la Mostra del Cinema fino al 2024

(Di martedì 27 ottobre 2020)è stato ridirettore artistico delladeldiper altri 4 anni, come anticipa Variety.riper altri quattro anni alla guida delladeldidalladi. Avendo ricoperto per otto anni il ruolo di direttore artistico delladiventa ora colui che ha ricoperto il ruolo più a lungo nella storia della manifestazione. La rielezione diera attesa dagli addetti ai lavori dopo l'ottimo risultato ottenuto con la 77° edizione della ...

SimonaCroisette : RT @Massimo_Balss: Alberto Barbera è stato confermato alla Direzione del Settore Cinema della Biennale di Venezia. Congratulazioni al dir… - cinemavenezia78 : RT @Massimo_Balss: Alberto Barbera è stato confermato alla Direzione del Settore Cinema della Biennale di Venezia. Congratulazioni al dir… - TOSADORIDANIELA : RT @Massimo_Balss: Alberto Barbera è stato confermato alla Direzione del Settore Cinema della Biennale di Venezia. Congratulazioni al dir… - Informazioneli5 : RT @Massimo_Balss: Alberto Barbera è stato confermato alla Direzione del Settore Cinema della Biennale di Venezia. Congratulazioni al dir… - Massimo_Balss : Alberto Barbera è stato confermato alla Direzione del Settore Cinema della Biennale di Venezia. Congratulazioni a… -

Ultime Notizie dalla rete : Biennale Venezia

Alberto Barbera riconfermato per altri quattro anni alla guida della Mostra del Cinema di Venezia dalla Biennale di Venezia . Avendo ricoperto per otto anni il ruolo di direttore artistico della ...27 ottobre 2020 La Biennale di Venezia ha comunicato l'avvenuta nomina, da parte del consiglio di amministrazione, dei direttori artistici dei Settori Cinema, Danza, Musica e Teatro per il quadriennio ...