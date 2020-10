Bielorussia, almeno 500 arresti e spari sulla folla: l’opposizione lancia lo sciopero generale (Di martedì 27 ottobre 2020) In Bielorussia è stato lanciato ieri uno sciopero generale a oltranza dopo che il contestato presidente, Aleksandr Lukashenko, ha ignorato l’ultimatum della leader dell’opposizione democratica, Svetlana Tikhanovskaya, che gli aveva chiesto di dimettersi e liberare i prigionieri politici entro il 25 ottobre. Domenica oltre 520 manifestanti sono stati arrestati durante le 19 proteste che si sono tenute in tutto il Paese, secondo i dati riferiti dal ministero dell’Interno. Nella capitale Minsk i fermi sono stati 160. La polizia in assetto antisommossa ha sparato proiettili di gomma e granate stordenti. Secondo la Ong per i diritti umani Viasna sono invece almeno 240 le persone arrestate oggi nel primo giorno dello sciopero nazionale, che ha visto scendere in strada ... Leggi su tpi (Di martedì 27 ottobre 2020) Inè statoto ieri unoa oltranza dopo che il contestato presidente, Aleksandr Lukashenko, ha ignorato l’ultimatum della leader dell’opposizione democratica, Svetlana Tikhanovskaya, che gli aveva chiesto di dimettersi e liberare i prigionieri politici entro il 25 ottobre. Domenica oltre 520 manifestanti sono stati arrestati durante le 19 proteste che si sono tenute in tutto il Paese, secondo i dati riferiti dal ministero dell’Interno. Nella capitale Minsk i fermi sono stati 160. La polizia in assetto antisommossa ha sparato proiettili di gomma e granate stordenti. Secondo la Ong per i diritti umani Viasna sono invece240 le persone arrestate oggi nel primo giorno dellonazionale, che ha visto scendere in strada ...

