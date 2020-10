Beautiful, anticipazioni: Thomas lotta tra la vita e la morte (Di martedì 27 ottobre 2020) Nella puntata di questo pomeriggio di Beautiful, le anticipazioni sono pazzesche: Thomas sta lottando tra la vita e la morte. Thomas e Hope (fonte Instagram @boldandBeautiful)Una puntata davvero scoppiettante quella di oggi pomeriggio. La scorsa puntata si è conclusa con l’incidente che ha coinvolto Thomas, caduto dalla scogliera a causa di una spinta da parte di Brooke per salvare la figlia Hope. Quest’ultima si era incontrata con Thomas proprio per rendergli nota la sua volontà di far annullare il loro matrimonio. Dal momento che Hope aveva scoperto tutte le cattiverie compiute dal figlio di Ridge. Dopo la rovinosa caduta, i protagonisti si ritrovano in ospedale per capire ... Leggi su chenews (Di martedì 27 ottobre 2020) Nella puntata di questo pomeriggio di, lesono pazzesche:stando tra lae lae Hope (fonte Instagram @boldand)Una puntata davvero scoppiettante quella di oggi pomeriggio. La scorsa puntata si è conclusa con l’incidente che ha coinvolto, caduto dalla scogliera a causa di una spinta da parte di Brooke per salvare la figlia Hope. Quest’ultima si era incontrata conproprio per rendergli nota la sua volontà di far annullare il loro matrimonio. Dal momento che Hope aveva scoperto tutte le cattiverie compiute dal figlio di Ridge. Dopo la rovinosa caduta, i protagonisti si ritrovano in ospedale per capire ...

