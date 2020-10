Basket, Champions League 2020-2021: la Fortitudo Bologna crolla in casa contro il Bamberg (Di martedì 27 ottobre 2020) Esordio davvero negativo per la Fortitudo Bologna nella Champions League 2020-2021. La squadra di Meo Sacchetti è stata travolta in casa dai tedeschi del Brose Bamberg con un eloquente 100-63. Davvero irriconoscibile la squadra bolognese, che non è mai riuscita ad avere una reazione, rincorrendo per tutto il match. Non sono bastati i 17 punti di Stefano Mancinelli e i 14 di Adrian Banks. Una Fortitudo che ha pagato sicuramente l’assenza di Happ e poi una serata negativa per Pietro Aradori, autore di solo due punti in sedici minuti di gioco. Grande prestazione, invece, in casa Bamberg per Tyler Larson, autore di 23 punti, e anche di Dominic Lockhart (19). Importanti i 17 punti di un ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) Esordio davvero negativo per lanella. La squadra di Meo Sacchetti è stata travolta indai tedeschi del Brosecon un eloquente 100-63. Davvero irriconoscibile la squadra bolognese, che non è mai riuscita ad avere una reazione, rincorrendo per tutto il match. Non sono bastati i 17 punti di Stefano Mancinelli e i 14 di Adrian Banks. Unache ha pagato sicuramente l’assenza di Happ e poi una serata negativa per Pietro Aradori, autore di solo due punti in sedici minuti di gioco. Grande prestazione, invece, inper Tyler Larson, autore di 23 punti, e anche di Dominic Lockhart (19). Importanti i 17 punti di un ...

