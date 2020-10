Basket, Champions League 2020/2021: Fortitudo Bologna travolta all’esordio, vince Bamberg (Di martedì 27 ottobre 2020) Pesante sconfitta per la Fortitudo Bologna nella prima giornata del gruppo F della Champions League 2020/2021 di Basket. Gli emiliani sono infatti stati travolti in casa dai tedeschi di Bamberg con il punteggio finale di 63-100. Un risultato non del tutto inaspettato, viste le ambizioni della formazione teutonica, anche se il passivo di 37 punti è davvero considerevole. La cronaca – Fin dai primi minuti è Bamberg a fare gara di testa, con Vitali e Larson molto reattivi sotto canestro. La Fortitudo prova a tenere duro e limita i danni nel primo quarto, che si chiude con i tedeschi avanti 18-26. Mancinelli prova a tenere a galla i suoi anche nel secondo quarto, ma negli ultimi minuti del primo tempo ... Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) Pesante sconfitta per lanella prima giornata del gruppo F delladi. Gli emiliani sono infatti stati travolti in casa dai tedeschi dicon il punteggio finale di 63-100. Un risultato non del tutto inaspettato, viste le ambizioni della formazione teutonica, anche se il passivo di 37 punti è davvero considerevole. La cronaca – Fin dai primi minuti èa fare gara di testa, con Vitali e Larson molto reattivi sotto canestro. Laprova a tenere duro e limita i danni nel primo quarto, che si chiude con i tedeschi avanti 18-26. Mancinelli prova a tenere a galla i suoi anche nel secondo quarto, ma negli ultimi minuti del primo tempo ...

sportface2016 : #Basket #ChampionsLeague Sconfitta pesante per la #Fortitudo Bologna nella prima giornata del gruppo F - zazoomblog : LIVE – Fortitudo Bologna-Bamberg 33-54 basket Champions League 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Fortitudo… - zazoomblog : LIVE Fortitudo Bologna-Bamberg 41-62 Champions League basket in DIRETTA: Brose totalmente in controllo a metà terzo… - zazoomblog : LIVE – Fortitudo Bologna-Bamberg 27-41 basket Champions League 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Fortitudo… - zazoomblog : LIVE Fortitudo Bologna-Bamberg 31-51 Champions League basket in DIRETTA: Brose superiore nei primi due quarti Effe… -