Barcellona, Bartomeu convoca CDA straordinario: possibili dimissioni (Di martedì 27 ottobre 2020) Il presidente del Barcellona Bartomeu, alla vigilia del match contro la Juventus in Champions, ha convocato un CDA straordinario sul futuro della società Ore calde in casa Barcellona in chiave societaria alla vigilia del match di Champions League contro la Juventus. Il presidente Josep Maria Bartomeu – come si apprende dal club catalano – ha convocato una riunione straordinaria del Consiglio d'Amministrazione, dopo il via libera della Generalitat della Catalogna per votare la mozione di sfiducia l'1 e il 2 novembre. Non sussistono infatti impedimenti legali o sanitari, con alcuni dirigenti che parteciperanno all'incontro di persona mentre altri lo faranno a distanza. In caso di dimissioni da parte di ...

