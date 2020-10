Barbara D’Urso furiosa: “Questa è casa mia, si fa quello che decido io”. Ecco cosa è accaduto (Di martedì 27 ottobre 2020) “Marchesa, io sono veramente sotto choc”. Era l’una di notte inoltrata, sul finire di “Live – Non è la d’Urso”, quando Barbara d’Urso si è scontrata con Daniela Del SEcco d’Aragona, la “marchesa per identificazione personale”. La nobildonna si è ribellata all’ennesimo servizio sul suo passato e ne ha impedito la messa in onda. Dopo svariate puntate in cui veniva sottolineato (vai a capire perché poi) il suo lavoro come estetista, lei ha chiesto di non tornare sull’argomento. Queste le parole della Marchesa: “Adesso mi accapiglio, mi era stato garantito dal mio agente che, finalmente dopo diverse volte che vengo qui con immenso piacere, non sarei stata oggetto di tiro al bersaglio. Mi era stato detto da una vostra autrice che sarebbe stata una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) “Marchesa, io sono veramente sotto choc”. Era l’una di notte inoltrata, sul finire di “Live – Non è la d’Urso”, quandod’Urso si è scontrata con Daniela Del Sd’Aragona, la “marchesa per identificazione personale”. La nobildonna si è ribellata all’ennesimo servizio sul suo passato e ne ha impedito la messa in onda. Dopo svariate puntate in cui veniva sottolineato (vai a capire perché poi) il suo lavoro come estetista, lei ha chiesto di non tornare sull’argomento. Queste le parole della Marchesa: “Adesso mi accapiglio, mi era stato garantito dal mio agente che, finalmente dopo diverse volte che vengo qui con immenso piacere, non sarei stata oggetto di tiro al bersaglio. Mi era stato detto da una vostra autrice che sarebbe stata una ...

FQMagazineit : Barbara D’Urso furiosa: “Questa è casa mia, si fa quello che decido io”. Ecco cosa è accaduto - aylaf__ : RT @_esegesi_: Questo virus ha trasformato i virologi in personaggi pubblici dello spettacolo. Mi aspetto un bel faccia a faccia tra i due… - _esegesi_ : Questo virus ha trasformato i virologi in personaggi pubblici dello spettacolo. Mi aspetto un bel faccia a faccia t… - SergioValeno : RT @confundustria: 10 minuti fa su Canale5 Barbara d'Urso ha detto in diretta 'mi raccomando non affollate i Pronto Soccorsi, tranquilli pe… - BISLACCO3 : RT @MasterAb88: Continua il testa a testa Matano D'Urso 15,48 vs 15+15,1 Ma per qualcuno Matano funziona, Barbara è in crisi ?? #ascoltitv… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Vivinetto: «Per me, poetessa trans, l’uso dell’asterisco è violenza» Sette del Corriere della Sera