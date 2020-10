Bar, palestre, teatri e, forse, tassisti: ecco a chi andranno gli aiuti del decreto Ristori - Previsti fino al doppio di aiuti già ricevuti ... (Di martedì 27 ottobre 2020) Un nuovo pacchetto di aiuti da 4-5 miliardi , tutti finanziati recuperando risorse inutilizzate in bilancio. Il governo si appresta a varare un nuovo decreto legge di emergenza, per dare un contributo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 27 ottobre 2020) Un nuovo pacchetto dida 4-5 miliardi , tutti finanziati recuperando risorse inutilizzate in bilancio. Il governo si appresta a varare un nuovolegge di emergenza, per dare un contributo ...

Capezzone : Da Veltroni a Rep, escono al naturale. Non si incazzano tanto per l’ingiusta chiusura di teatri e cinema, ma per il… - SabrinaSalerno : Questo parziale #lockdown è la prova evidente che abbiamo fallito. Trovo ingiusto aver chiuso le palestre, il senso… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Sale l'allerta del Ministero degli Interni , rischio tensioni sociali con la nuova stretta. Migliaia i… - Concett35833956 : @petergomezblog Ma davveremo credete che questi, sono scesi in piazza, x manifestare contro le chiusure di ristoran… - Francesco020165 : RT @Mov5Stelle: “Noi dobbiamo assumere le misure stingenti come quelle del Dpcm, ma anche ristorare e aiutare subito le palestre, i ristora… -