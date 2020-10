Banche: Enria, ‘pochi problemi dopo fine moratoria ma pronti a peggio' (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. - (Adnkronos) - "Nelle ultime settimane sono scadute in alcuni paesi dell'UE le moratorie sui prestiti bancari" e le prime testimonianze "mostrano che i clienti stanno riprendendo i pagamenti, e solo una piccola parte da' segni di difficoltà". Lo scrive in un commento sul ‘Financial Times' Andrea Enria, presidente della Supervisione Bancaria della Bce, riconoscendo come "tuttavia, le prospettive macroeconomiche sono incerte e non possiamo escludere una ripresa debole e prolungata con un significativo accumulo di attività deteriorate". Enria ricorda le stime della BCE secondo cui "in uno scenario grave ma plausibile i prestiti in sofferenza presso le Banche dell'area dell'euro potrebbero raggiungere 1.400 miliardi di euro, ben al di sopra dei livelli" raggiunti nelle crisi del 2008 e in quella del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. - (Adnkronos) - "Nelle ultime settimane sono scadute in alcuni paesi dell'UE le moratorie sui prestiti bancari" e le prime testimonianze "mostrano che i clienti stanno riprendendo i pagamenti, e solo una piccola parte da' segni di difficoltà". Lo scrive in un commento sul ‘Financial Times' Andrea, presidente della Supervisione Bancaria della Bce, riconoscendo come "tuttavia, le prospettive macroeconomiche sono incerte e non possiamo escludere una ripresa debole e prolungata con un significativo accumulo di attività deteriorate".ricorda le stime della BCE secondo cui "in uno scenario grave ma plausibile i prestiti in sofferenza presso ledell'area dell'euro potrebbero raggiungere 1.400 miliardi di euro, ben al di sopra dei livelli" raggiunti nelle crisi del 2008 e in quella del ...

Enria (Bce) avverte su bomba NPL: lanciare bad bank europea, dobbiamo prepararci al peggio

Banche dell'area euro sotto i riflettori, non solo per la febbre di M&A che sta scatenando continui rumor su eventuali future nozze nel settore, e non solo, neanche, per la questione dello stop ai ...

