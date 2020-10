Bambino positivo "a bassa carica" rientra a scuola dopo 21 giorni. Ma la classe si svuota (Di martedì 27 ottobre 2020) "Nessuna discriminazione, solo prudenza", dicono i genitori dei bambini di una scuola elementare di Pisa. La mamma del loro compagno considerato positivo a lungo termine: "Ci trattano come appestati, ma che possiamo fare?" scuola Covid-19 tamponi positivo Raffaello Binelli  Coronavirus focus Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2020/10/27/Bambino-positivo-a-bassa-carica-torna-a-scuola-dopo-21-giorni-ma-la-classe-si-svuota/positivo a bassa ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 ottobre 2020) "Nessuna discriminazione, solo prudenza", dicono i genitori dei bambini di unaelementare di Pisa. La mamma del loro compagno consideratoa lungo termine: "Ci trattano come appestati, ma che possiamo fare?"Covid-19 tamponiRaffaello Binelli  Coronavirus focus Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2020/10/27/-a--torna-a--21--ma-la--si-...

taniacips : In classe di mia figlia un bambino non è andato per più di 2 settialane, perché il suo allenatore di calcio era pos… - Serik_tpol : @du00 Secondo le direttive il tampone si fa DOPO aver trovato uno positivo in classe... se ha contagiato qualcuno s… - DiegoBergamasc2 : @lostinwndld @roccoiacobucci @SandroSca Io intendevo se un bambino è positivo,non se viene a contatto con positivo.… - rfc1459 : @lauroloji Caso identico di conoscenti qui nel Lazio: dopo la notifica di contatto con positivo dalla scuola il ped… - KappaFerruccio : Oggi a scuola c'era il panico, tutti parlavano dell'insegnante positiva. Ah, e del bambino positivo, perché non ci facciamo mancare nulla. -

Ultime Notizie dalla rete : Bambino positivo Bambino positivo a “bassa carica” torna a scuola dopo 21 giorni. Ma la classe si svuota il Giornale Bambino positivo, alunni rimandati a casa: i genitori chiamano i carabinieri

Tagliacozzo. Bambino positivo a scuola e alunni rimandati a casa. Arrivano i carabinieri. È quanto accaduto questa mattina alla elementare “Tantalo” di Tagliacozzo dove è risultato positivo un bambino ...

Alunno istituto comprensivo di San Pietro a Maida positivo al Covid, sindaco sospende attività

