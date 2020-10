“Avevamo circa 300 eventi organizzati in provincia di Salerno ma sono saltati”

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 27 ottobre 2020) Di300indi, tra matrimoni, battesimi e comunioni, due terzisaltati. A lanciare l’allarme è Giuseppe Gagliano, presidente di Confcommercioe Federalberghi che fa il punto della situazione dopo l’ultimo decreto firmato dal presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte. Presidente, alla luce dell’ultimo Dpcm il mondo del commercio è letteralmente in ginocchio. Cistate proteste anche a, cosa succede ora? “Stamattina (ieri per chi legge) ho sentito alcuni commercianti, ho avuto la sensazione che nelle loro parole non ci fosse rabbia o disperazione ma tanta rassegnazione. L’articolo completo nell’edizione digitale ...