Australia | ristoratore italiano entusiasta | “Sostegni economici e mutui sospesi Qua il governo ci aiuta”

(Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott – Chiudiamo tutto, ma sospendiamo gli affitti e vi rimborsiamo adeguatamente. In, dove adesso i casi giornalieri di coronavirus si contano sulle dita di una mano, il lockdown è durato ben 7 mesi. Un periodo lunghissimo in cui ilha fornito consistenti aiutiai cittadini. A spiegare il modellono è Francesco Rota, originario di Modena, che a Melbourne gestisce da cinque anni la Trattoria Emilia. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, iltraccia un quadro decisamente emblematico. “Gli affitti sono stati tutti: ilha deciso che i padroni delle mura non potevano pretendere niente. Per le attività, come la nostra, il ...

enzo_palmitessa : uguale uguale a noi Il ristoratore italiano a Melbourne: «Il governo ci ha aiutato, ora riapro (dopo 7 mesi), qui… - Stefanialove_of : RT @Italia_Notizie: Covid in Australia, il ristoratore italiano a Melbourne: «Così il governo ci ha aiutato. E ora dopo 7 mesi di lockdo… - clcaramaschi : RT @IlPrimatoN: L'Australia ha attuato un lungo lockdown, ma ha sostenuto (e continua a sostenere) i cittadini. 'Chi doveva restare a casa… - StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: L'Australia ha attuato un lungo lockdown, ma ha sostenuto (e continua a sostenere) i cittadini. 'Chi doveva restare a casa… - Raff_Napolitano : RT @IlPrimatoN: L'Australia ha attuato un lungo lockdown, ma ha sostenuto (e continua a sostenere) i cittadini. 'Chi doveva restare a casa… -

Ultime Notizie dalla rete : Australia ristoratore

Corriere della Sera

Il suo ristorante riaprirà giovedì ... e ci sono riusciti”. Anche in Australia una strategia per contenere la diffusione del virus basata su distanziamento, mascherine e controlli.Qui molti ristoratori rischiano di chiudere ... poter ricominciare a guadagnare. L’Australia ti rigetta automaticamente se non ti adegui. C’è un detto: you love it, or you leave it, o la ami o la ...