Aurora Morabito – Da Savona a Il Collegio 2020 – VIDEO (Di martedì 27 ottobre 2020) Aurora Morabito è la prima alunna de Il Collegio 2020 che conosciamo al debutto del programma. 17 anni e di Savona, è una ragazza decisa e che sa ciò che vuole. Forse un po’ aggressiva, fin dal suo arrivo ai cancelli. Aurora Morabito ha una grande passione ed è il rap. Canta da diverso tempo e la vede come una valvola di sfogo per scacciare il malessere. Aurora Morabito – Chi è la studentessa de Il Collegio 2020 Aurora Morabito non vuole essere chiamata con il suo nome anagrafico. Preferisce l’alias Mosca, come sottolinea sul suo profilo Instagram. A pochi minuti dal suo ingresso nel programma, la ragazza ha ... Leggi su giornal (Di martedì 27 ottobre 2020)è la prima alunna de Ilche conosciamo al debutto del programma. 17 anni e di, è una ragazza decisa e che sa ciò che vuole. Forse un po’ aggressiva, fin dal suo arrivo ai cancelli.ha una grande passione ed è il rap. Canta da diverso tempo e la vede come una valvola di sfogo per scacciare il malessere.– Chi è la studentessa de Ilnon vuole essere chiamata con il suo nome anagrafico. Preferisce l’alias Mosca, come sottolinea sul suo profilo Instagram. A pochi minuti dal suo ingresso nel programma, la ragazza ha ...

accirtbucchi : ma aurora morabito è matias caviglia #ilcollegio5 - RaiDue : RT @MarioManca: Aurora Morabito si candida subito per diventare la nuova Claudia Dorelfi. #ilcollegio - ioboh__ : Linda bertollo e aurora Morabito già in lista nera dopo due parole #ilcollegio - miimmo : Aurora morabito già da prendere a ceffoni.... ?? #ilcollegio - ipiedidivaltor : How to make Aurora Morabito: -capelli rossi -tamarraggine -disturbi caratteriali -abiti discutibili -indole della s… -