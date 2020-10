Atletico Madrid-Salisburgo | formazioni ufficiali | quote | pronostici Suarez regolarmente titolare

Leggi su infobetting

(Di martedì 27 ottobre 2020) La brutta notte di Monaco di Baviera è ormai alle spalle, l’, probabilmente, al momento è ancora troppo distante dal gigante tedesco per potersela giocare: prendere quattro gol non fa piacere a nessuno ma anche nella brutta serata qualcosa di positivo c’è stato e probabilmente Simeone ha fatto leva su questo per suscitare una reazione … InfoBetting: Scommesse Sportive e