Atalanta | Zapata | “Dopo aver trovato il gol è cambiata la partita e peccato non aver trovato il terzo”

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'ha ripreso l'Ajax e il merito principale è di Duvanautore di una doppietta che vale il pareggio al Gewiss Stadium. Questo il commento del colombiano dopo laai microfoni di Sky. "Non abbiamo cambiato molto nel secondo tempo, nel primo tempo non riuscivamo a concretizzare le giocate. Eravamo consapevoli che stavamo facendo un'ottima, dopoil gol èlanonil terzo gol. Di positivo oggi c'è lo spirito. Oggi è stata una doppietta pesante, la squadra comunque sta crescendo. Bravi tutti". Il Liverpool a vinto, adesso siete al ...

Tra Atalanta e Ajax finisce in parità. Un tempo ciascuno e un super Zapata che riacciuffa una partita ormai persa allo Gewiss Sadium ...