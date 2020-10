Atalanta, Zapata: “Dopo aver trovato il gol è cambiata la partita e peccato non aver trovato il terzo gol” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Una doppietta che vale il pareggio dell'Atalanta al Gewiss Stadium per Duvan Zapata, questo il commento del colombiano dopo la sfida contro l'Ajax. "Non abbiamo cambiato molto nel secondo tempo, nel primo tempo non riuscivamo a concretizzare le giocate. Eravamo consapevoli che stavamo facendo un'ottima partita, dopo aver trovato il gol è cambiata la partita e peccato non aver trovato il terzo gol. Di positivo oggi c'è lo spirito. Oggi è stata una doppietta pesante, la squadra comunque sta crescendo. Bravi tutti". Il Liverpool a vinto, adesso siete al secondo posto."Quando non puoi vincere è meglio non ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Una doppietta che vale il pareggio dell'al Gewiss Stadium per Duvan, questo il commento del colombiano dopo la sfida contro l'Ajax. "Non abbiamo cambiato molto nel secondo tempo, nel primo tempo non riuscivamo a concretizzare le giocate. Eravamo consapevoli che stavamo facendo un'ottima, dopoil gol èlanonilgol. Di positivo oggi c'è lo spirito. Oggi è stata una doppietta pesante, la squadra comunque sta crescendo. Bravi tutti". Il Liverpool a vinto, adesso siete al secondo posto."Quando non puoi vincere è meglio non ...

