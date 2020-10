Atalanta, Marino: «Spettacolare giocare la Champions qui a Bergamo» (Di martedì 27 ottobre 2020) Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Ajax Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Ajax. Queste le sue parole. «E’ una serata speciale, bellissima la Champions ma soprattutto giocarla a Bergamo è Spettacolare. Lo facciamo con il cuore ferito non avendo la nostra gente, anche per ricordare un’annata particolare per questa città. Sappiamo quanto è importante per noi Ilicic, quello che è stato è stato magari lo racconterà lui. Per noi è importante giocare questa sera contro l’Ajax, un momento storico per tutti. Cosa ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Umberto, direttore generale dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Ajax Umberto, direttore generale dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Ajax. Queste le sue parole. «E’ una serata speciale, bellissima lama soprattutto giocarla a. Lo facciamo con il cuore ferito non avendo la nostra gente, anche per ricordare un’annata particolare per questa città. Sappiamo quanto è importante per noi Ilicic, quello che è stato è stato magari lo racconterà lui. Per noi è importantequesta sera contro l’Ajax, un momento storico per tutti. Cosa ...

