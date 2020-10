Atalanta | la rivelazione del Papu Gomez | “Ilicic ha avuto il Covid | vi racconto La verità sul mio futuro”

Leggi su mediagol

(Di martedì 27 ottobre 2020) "Ilicic hail Coronavirus ed ha sofferto molto, è caduto in depressione per questo".Lo ha svelato Alejandro, per tutti il '', intervistato ai microfoni di 'TyC Sports'. Diversi sono stati i temi trattati dal capitano dell', simbolo e uno degli uomini copertina della squadra allenata da Gian Piero Gasperini: dal momento della compagine bergamasca, che questa sera sfiderà l'Ajax in occasione della sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi del Gruppo D della Champions League 2020-21, alle attuali condizioni del compagno di squadra."Arriva un momento in cui la testa esplode. Per fortuna ora Josip si è ripreso e sta bene, per noi è davvero importante - ha dichiarato il numero 10 della Dea -. Forse l'anno scorso l'è stata una ...