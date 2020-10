Atalanta, Gomez rivela: “Ilicic ha avuto il coronavirus ed è caduto in depressione” (Di martedì 27 ottobre 2020) Alejandro "Papu" Gomez, capitano dell'Atalanta, ai microfoni di Tyc Sports ha parlato dei problemi avuti dal compagno di squadra Josip Ilicic, recentemente tornato in campo dopo una lunga e mai del tutto chiarita assenza: "Josip ha contratto il coronavirus e ha sofferto molto, è caduto in depressione. La testa arriva a un momento in cui ti esplode. Fortunatamente ha recuperato e ora sta bene, è importantissimo per noi". Atalanta, Gomez rivela: “Ilicic ha avuto il coronavirus ed è caduto in depressione” Golssip. Leggi su golssip (Di martedì 27 ottobre 2020) Alejandro "Papu", capitano dell', ai microfoni di Tyc Sports ha parlato dei problemi avuti dal compagno di squadra Josip Ilicic, recentemente tornato in campo dopo una lunga e mai del tutto chiarita assenza: "Josip ha contratto ile ha sofferto molto, èin depressione. La testa arriva a un momento in cui ti esplode. Fortunatamente ha recuperato e ora sta bene, è importantissimo per noi".: “Ilicic hailed èin depressione” Golssip.

