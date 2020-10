Atalanta, Gomez rivela: “Ilicic era depresso dopo il Covid, ora sta bene” (Di martedì 27 ottobre 2020) Gomez su Ilicic – dopo anni da capitano dell’Atalanta, ormai il Papu Gomez è cittadino onorario di Bergamo e simbolo indiscusso della Dea e alla vigilia dell’importantissima sfida di Champions League contro l’Ajax ha orgogliosamente lanciato la candidatura dei nerazzurri per un ruolo da protagonisti in Europa: “Forse l’anno scorso l’Atalanta è stata una sorpresa – ha detto – ma con il cammino in Champions si è fatta un nome e può rendere la vita dura a qualsiasi squadra”. “Sappiamo bene che dietro rischiamo, ma il calcio offensivo ci ha regalato ottimi risultati. Mettiamo tanta gente in area e abbiamo la capacità di segnare molti gol”, ha aggiunto l’argentino, che poi ... Leggi su giornal (Di martedì 27 ottobre 2020)su Ilicic –anni da capitano dell’, ormai il Papuè cittadino onorario di Bergamo e simbolo indiscusso della Dea e alla vigilia dell’importantissima sfida di Champions League contro l’Ajax ha orgogliosamente lanciato la candidatura dei nerazzurri per un ruolo da protagonisti in Europa: “Forse l’anno scorso l’è stata una sorpresa – ha detto – ma con il cammino in Champions si è fatta un nome e può rendere la vita dura a qualsiasi squadra”. “Sappiamo bene che dietro rischiamo, ma il calcio offensivo ci ha regalato ottimi risultati. Mettiamo tanta gente in area e abbiamo la capacità di segnare molti gol”, ha aggiunto l’argentino, che poi ...

Per mesi l’Atalanta ha costruito un vero e proprio steccato intorno al suo campione Josip Ilicic. Ma quest’ultimo è crollato attraverso le dichiarazioni di un suo compagno di squadra, Alejandro Papu ...

Papu Gomez ha rilasciato un'intervista a "Tyc Sports". L'argentino ha raccontato anche della storia del compagno di squadra Ilicic: "Ha avuto il Coronavirus ed è caduto in depressione. Arriva un ...

Papu Gomez ha rilasciato un'intervista a "Tyc Sports". L'argentino ha raccontato anche della storia del compagno di squadra Ilicic: "Ha avuto il Coronavirus ed è caduto in depressione. Arriva un momento che ti senti solo e pensi cose brutte. Ora sta bene, è tornato ad allenarsi con noi".