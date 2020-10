Atalanta-Ajax | Ten Hag | “Sono molto deluso | dovevamo segnare il 3-0 Volevamo vincere”

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'non riesce nell'impresa di superare l'nonostante il doppio vantaggio accumulato dopo il primo tempo., Gasperini: “Primo tempo appannato, ai miei dico sempre una cosa”I lancieri hanno subito l'arrembaggio dei bergamaschi che sono riusciti a recuperare il risultato grazie alla doppietta messa a segno da Duvan Zapata. Il tecnico degli olandesi, Erik Ten Hag, intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.Champions League,2-2: troppe distrazioni difensive, Zapata salva i suoi"Sono, siamo partiti male poi abbiamo preso il controllo. Non è facile giocare contro l', mail 3-0. Loro ...

CorSport : Sasso contro il pullman dell'#Ajax prima della gara con l'Atalanta ?? - GoalItalia : Atalanta e Ajax a confronto: analogie e differenze tra le ultime due favole della Champions [@AndryGiutta] ??… - SkySport : ?? CHAMPIONS LEAGUE ?? ? ATALANTA – AJAX 2-2 Risultato finale ? ? rig. #Tadic (30’) ? #Traore (38') ? #Zapata (54')… - tuttosport : #Atalanta, #Gasperini: 'Aver rimontato l'#Ajax è un gran risultato' - junews24com : Gasperini non si espone: «Obiettivi? Ce li poniamo di volta in volta» - -

BERGAMO (ITALPRESS) - L'esordio in Champions League del Gewiss Stadium non delude le aspettative. L'Atalanta contro l'Ajax va sotto 2-0 e ...ATALANTA SPORTIELLO 6,5 Attento nel primo tempo ma poi pasticcia sul secondo gol. Si riscatta nella ripresa con due ottimi interventi TOLOI 5,5 Meno reattivo del solito in marcatura. Soffre ...